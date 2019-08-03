Zarif: İran halkından dolayı bana ambargo uygulanması ile gurur duyuyorum

İran'da bu Nevruz'da aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinden etkilenen Luristanlı selzdeler için yapılan bir programa katılan Zarif burada yaptığı açıklamada, İran halkının iyi ve büyük bir halk olduğuna işaret eden Zarif, 'Halkımız en iyilere layıktır. Biz halkımızdan alacaklı değiliz, tam tersi onlara borçluyuz' ifadesini kullandı.

İnsanların bu tür programlara katılmasının dayanışma mesajı taşıdığına işaret eden Zarif, 'Bu dayanışm ülkeyi mutlaka koruyacaktır. Bu dayanışma var olduğu sürece, ne kadar baskı olursa olsun ülkemiz gelişecektir. Ülkeyi kalkındıran halkımızdır' değerlendirmesinde bulundu.

Programa katılanlardan Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi de yaptığı açıklamada, 'Zarif ve tüm meslektaşlarına etkili bir dille dünya ile konuştukları için teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanımızın bu konuda çok etkili olduğunu ve bu nedenle yaptırıma tabi tutulduğunu biliyoruz' dedi.

Luristanlı selzedeler için yapılan programın sonnda Tahran Belediye Başkanı Hanaçi, Dışişleri Bakanı Zarif'e teşekkür plaketi sundu.

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