Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı erdoğan'la görüştü

Ankara'da Erdoğan'la bir araya gelen Vaizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin arttırılması ve her yönden gelişmesi hakkında fikir alışverişinde bulunduç

Vaizi bu görüşmede yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nim selamlarını Erdoğan'a ileterek, Tahran'ın tüm alanlarda Ankara ile iş birliğini geliştirmeye sıcak baktığını ifade etti.

Vaizi ayrıca Astan Süreci'nin bir sonraki toplantısının Türkiye'de düzenlenmesi ve Eylül ayında İran-Türkiye Ortak İş Birliği Komisyonu Toplantısı'nın yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştu.

Taraflar ayrıca İran-Türkiye ticari ilişkilerinin arttırılması ve bölge istikrar, güvenlik ve kalkınmasının güçlenmesi amacıyla ikili ve çok boyutlu iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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