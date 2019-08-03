Taahhütleri azaltmanın üçüncü adımı şimdiki koşullarda uygulanacak

Hane-i Millet sitesine açıklmalarda bulunan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'na üye tüm ülkeler, ABD'nin tüm bu tansiyonlara neden olduğunu sonucuna varmış. İran'ın talepleri başından beri belli ve açıktı ve nükleer anlaşma ötesinde bir istekte bulunmamıştır' diye konuştu.

Zarif şu ifadeleri kullandı:

'Biz nükleer anlaşmanın başkaları tarafından tam olarak uygulanmaması durumunda biz de onu eksik olarak uygulayacağımızı söyledik. Bütün yaptıklarımız nükleer anlaşma çerçevesinde olmuştur.

Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerimizi azaltmanın üçüncü adımına şimdiki koşullarda geçeceğiz. Bunun yapılıp yapılmayacağı konusundaki karar, sadece İran İslam Cumhuriyeti'nin hakkıdır.

Diğer tarafların taahhütleri yerine gitirilmezse, bir önceki adımlarımız gibi yeni adımları da atacağız.'

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