Vaizi, Türkiye Enerji ve Hazine Bakanları ile görüştü

Vaizi, dönmez ve Albayrak, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi hakkında görüştükten sora, iki ülke ortak işbirliği komisyonunun yakın gelecekte oluşması için anlaşmaya vardılar.

Vaizi yaptığı açıklamada, iki ülkenin 26. Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı ve İki ülke Cumhurbaşkanlarının Tacikistan’da yaptıkları görüşmede varılan anlaşma konularının iki ülke arasında incelenmesi kararlaştırılmıştı.

Vaizi, gelecek iki hafta içinde iki ülke Cumhurbaşkanlarının Soçi’de görüşeceğini de belirterek, bu ziyarette bu görüşmenin hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Vaizi bugün ayrıca İstanbul’da Türkiye Dış Ticaret İşbirliği Konseyi üyeleri ve İran ile işbirliği yapmak isteyen Türk firmaların üst düzey yöneticileri ile yaptığı görüşmede, mevcut faaliyetlerin önündeki engeller ve işbirliğinin geliştirme yolları hakkında görüşmelerde bulundu.

Görüşmede Vaizi, katılımcıları çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı ve oturumda, İran-Türk işadamları arasında sorunların çözümü için üst düzey bir konsey gerçekleşeceği açıklandı.

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2012