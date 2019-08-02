İran halkının adalet isteyen gür sesine ambargo uygulanamaz

Amerikan yönetiminin 3 gün önce İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’e uyguladığı ambargo dünya ülkeleri tarafından eleştirilip, kınandı.

Zarif bu konuda yaptığı ilk açıklamada, ‘’Biz diyalog ve barış istemi B Takımının varlığı için bir tehdit olduğunu biliyoruz. Bana uygulanan ambargonun nedeni olarak sözlerimi göstermekteler, Amerikan halkı benim sözlerimi dinlemek veya okumak için Hazine Bakanlığının iznine ihtiyaç duymakta mıdır?’’ diye sordu.

AB Dış Politika Komiseri Bayan Federika Mogherini’nin sözcüsü Karlos Martin Roitez, yaptığı açıklamanın AB’nin Zarif ile işbirliğine devam edeceğini bildirdi.

Roitez, ‘’Amerika’nın kararı üzücüdür. Bir kendi adımıza Tahran ile diplomatik ilişkilere verdiğimiz önemden dolayı İran’ın en üst düzey diplomatı olan Zarif ile işbirliğimizde devam edeceğiz. ‘’ dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada bu ülkenin Amerika’nın İran Dışişleri Bakanı aleyhine uyguladığı ambargoya karşı olduğunu ve ihtilafların diplomatik yollarla çözülmesini istedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcü Londra’nın Amerika’nın İran Dışişleri Bakanı Zarif’i ambargo listesine yerleştirmesini desteklemediğini söyledi.

Bu sözcü IRNA’ya yaptığı açıklamada, artan gerginlikler zamanında diplomatik kanalların açık kalınmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine almasıyla kendisini çıkmaza soktuğunu bildirdi.

Zaharova, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve Körfez Bölgesi'ndeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Zarif'i yaptırım listesine almasını değerlendiren Zaharova, "ABD kendini çıkmaza sokuyor. ABD, diplomatik araçlarını kullanmak yerine, sadece yaptırım uygulamayı biliyor." dedi.

Basra Körfezi'ndeki durumun endişe verici olduğuna değinen Zaharova, "Durum tehlikeli yönde ilerliyor ve askeri çatışma riski artıyor." ifadelerini kullandı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Horje Arizai Twitter’dan yaptığı açıklamada, ‘’Amerika, yasa dışı ambargolarla Zarif’in sesini kısacağını düşünüyor. Amerika her zaman görüşme ve diplomasiye karşı olmuştur. İran ve dünya’nın hür ülkelerinin izzeti azalmayacaktır. ‘’ dedi.

Rusya’nın BM Büyükelçisi Dimitri Polianski, IRNA’ya yaptığı açıklamada, ‘’Amerika bu ambargo ile her türlü görüşmeye yolu kapatmaktadır.’’ dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çun İng, ülkesin İran aleyhine Amerika tarafından uygulanan ambargoya karşı olduğunu ve bunu kabul etmediğini söyledi.

İng, ambargo ve baskının sorunu çözmediği gibi gerginlikleri arttırdığı söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mohammad Faysal da yaptığı açıklamada diplomasiye fırsat verilmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guetteres de tüm taraflardan t,m düzeylerde sabırlı olmalarını istedi.

ABD Hazine Bakanlığının İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif aleyhine uyguladığı ambargo sonrası özellikle Barak Obma yönetimindeki yetkililer bunun etkisi bir uygulama olduğunu ve kınadıklarını belirttiler.

Nükleer müzakerelere uzum zaman Amerikan temsilcisi olarak katılan bayan bayan Wandy Sherman, Twitter’dan ABD Başkanı Trump’ın ön şartsız müzakere iddiasına değinerek, Zarif’e ambargo uygulanma kararının diplomasiye yardım etmeyeceğini söyledi.

Şherman, ‘’Bir Dışişleri Bakanına ambargo uygulamak hiçbir yerde müzakere ve diplomasiye yardım etmez. ‘’ diye yazdı.

Amerika Dışişleri Bakanlığında Nükleer Anlaşma’nın uygulanmasının eski koordinatörü Jart Blanck, Trump yönetiminde bulunan bazı kişilerin ahmak, yalancı ve tehlikeli olduklarını söyledi.

Blanck, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ‘’ ABD’nin esas karar veren kişi ile temas kurmak istediği söylenmekte, siz aslında güvenilir bir temsilciye ihtiyaç duymaktasınız karar verene değil. Trump yönetimindeki bazıları ahmak, bazıları yalancı ve bazıları her ikisi ve birçoğu tehlikeliler. ‘’ diye yazdı.

Obama döneminde İran aleyhindeki İran aleyhindeki ambargoların yetkilisi olan Richard Nefio, Zarif’e uygulanan ambargoyu şu anna kadar gördüğü en komik olay olarak nitelendirdi.

Nefio, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ‘’ Bu olay Zarif’in diplomasisini etkilemeyecektir ve kendisine veya malvarlığının tevkif edilmesine sorun yaratmayacaktır, bu olay sadece diğer dünya liderlerini kızdıracaktır. ‘’ dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığının eski müşaviri ve bu ülkenin Nato nezdindeki eski büyükelçisi Robert Hunter, Zarif’e uygulanan ambargonun iki ülke ihtilaflarının şahsileştirilmesi olarak nitelendirdi.

Hunter, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu olayın diplomasiye aykırı olduğunu söyledi.

Hunter, ‘’Eğer Amerikan yetkililerinin iddia ettiği gibi Zarif karar veren değilse ve İran’daki esas gücün temsilcisi değilse, neden kendisine ambargo uyguladınız? Bu anlamsız bir olaydır. ‘’ dedi.

İran halkı aleyhine savaş odasına dönüşen Amerika Hazine Bakanlığı Zarif’i ambargo listesine aldığını ilan etti.

Amerika Başkanı ve Dışişleri Bakanı son zamanlarda İran ile ön şart olmaksızın müzakereden söz etmekteler fakat yakın zamanda Amerika İran halkı aleyhine uyguladığı ambargoları arttırdı ve İslam İnkılabı Rehberi aleyhine ambargo uyguladıktan sonra İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’e ambargo uyguladığını bildirdi.

Daha önce de Zarif’in ambargo listesine gireceği ihtimali gündeme geldiği zaman, Zarif yaptığı açıklamada, ‘’Beni ve ailemi bilen, İran dışında bir varlığımız olmadığını biliyordur. Benim yurt dışında banka hesabım bile yoktur. İran benim tüm hayatımdır ve muhtemel ambargolarla ilgili bir meselem yoktur. ‘’ demişti.

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2012