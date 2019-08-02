İngiltere: Amerika’nın zarif aleyhindeki ambargoyu desteklemiyoruz

Bu sözcü IRNA’ya yaptığı açıklamada, artan gerginlikler zamanında diplomatik kanalların açık kalınmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Daha önce de AB yaptığı açıklamada Zarif ile Dışişleri Bakanlığına vurgu yapmıştı ve BM Genel Sekreteri Guetteres de tüm taraflardan tüm düzeylerde dikkatli davranmalarını istemişti.

Amerika Başkanı ve Dışişleri Bakanı son zamanlarda İran ile ön şart olmaksızın müzakereden söz etmekteler fakat yakın zamanda Amerika İran halkı aleyhine uyguladığı ambargoları arttırdı ve İslam İnkılabı Rehberi aleyhine ambargo uyguladıktan sonra İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’e ambargo uyguladığını bildirdi.

Daha önce de Zarif’in ambargo listesine gireceği ihtimali gündeme geldiği zaman, Zarif yaptığı açıklamada, ‘’Beni ve ailemi bilen, İran dışında bir varlığımız olmadığını biliyordur. Benim yurt dışında banka hesabım bile yoktur. İran benim tüm hayatımdır ve muhtemel ambargolarla ilgili bir meselem yoktur. ‘’ demişti.

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2012