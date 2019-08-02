2 Ağustos 2019 - 19:15
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News Code 83421881
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Zarif: B takımı dağılmak üzeredir

Zarif: B takımı dağılmak üzeredir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın bölgesel diyalog önerisi ve saldırmazlık önerisinin ilerlemesi ile B Takımının sağılmak üzere olduğunu söyledi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konuyu belirtti.

Zarif, Amerika’nın kendini tecrit etmekten vazgeçmesi ve dünya gerçekleri ile yüzleşmesi gerektiğini belirterek, ‘’Uluslararası güç ve ticaret el değiştirmekte, ne İran ve Çin aleyhine ekonomik terörizm, ne de Rusya ile orta menzilli füze anlaşmasından çekilmek bunu değiştirmeyecektir.

Dışişleri Zarif tarafından Benyamin Netanyaho, John Bolton, Bin Salman ve Bin Zaid, B takımı olarak adlandırılmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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