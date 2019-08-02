Zarif: B takımı dağılmak üzeredir

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konuyu belirtti.

Zarif, Amerika’nın kendini tecrit etmekten vazgeçmesi ve dünya gerçekleri ile yüzleşmesi gerektiğini belirterek, ‘’Uluslararası güç ve ticaret el değiştirmekte, ne İran ve Çin aleyhine ekonomik terörizm, ne de Rusya ile orta menzilli füze anlaşmasından çekilmek bunu değiştirmeyecektir.

Dışişleri Zarif tarafından Benyamin Netanyaho, John Bolton, Bin Salman ve Bin Zaid, B takımı olarak adlandırılmaktadır.

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2012