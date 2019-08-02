Dünya ülkeleri Amerika’nın Zarif’e uyguladığı ambargoyu kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine almasıyla kendisini çıkmaza soktuğunu bildirdi.

Zaharova, Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları ve Körfez Bölgesi'ndeki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Zarif'i yaptırım listesine almasını değerlendiren Zaharova, "ABD kendini çıkmaza sokuyor. ABD, diplomatik araçlarını kullanmak yerine, sadece yaptırım uygulamayı biliyor." dedi.

Basra Körfezi'ndeki durumun endişe verici olduğuna değinen Zaharova, "Durum tehlikeli yönde ilerliyor ve askeri çatışma riski artıyor." ifadelerini kullandı.

AB Dış Politika Komiseri Bayan Federika Mogherini’nin sözcüsü Karlos Martin Roitez, yaptığı açıklamanın AB’nin Zarif ile işbirliğine devam edeceğini bildirdi.

Roitez, ‘’Amerika’nın kararı üzücüdür. Bir kendi adımıza Tahran ile diplomatik ilişkilere verdiğimiz önemden dolayı İran’ın en üst düzey diplomatı olan Zarif ile işbirliğimizde devam edeceğiz. ‘’ dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada bu ülkenin Amerika’nın İran Dışişleri Bakanı aleyhine uyguladığı ambargoya karşı olduğunu ve ihtilafların diplomatik yollarla çözülmesini istedi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Horje Arizai Twitter’dan yaptığı açıklamada, ‘’Amerika, yasa dışı ambargolarla Zarif’in sesini kısacağını düşünüyor. Amerika her zaman görüşme ve diplomasiye karşı olmuştur. İran ve dünya’nın hür ülkelerinin izzeti azalmayacaktır. ‘’ dedi.

Rusya’nın BM Büyükelçisi Dimitri Polianski, IRNA’ya yaptığı açıklamada, ‘’Amerika bu ambargo ile her türlü görüşmeye yolu kapatmaktadır.’’ dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çun İng, ülkesin İran aleyhine Amerika tarafından uygulanan ambargoya karşı olduğunu ve bunu kabul etmediğini söyledi.

İng, ambargo ve baskının sorunu çözmediği gibi gerginlikleri arttırdığı söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mohammad Faysal da yaptığı açıklamada diplomasiye fırsat verilmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Amerika Başkanı ve Dışişleri Bakanı son zamanlarda İran ile ön şart olmaksızın müzakereden söz etmekteler fakat yakın zamanda Amerika İran halkı aleyhine uyguladığı ambargoları arttırdı ve İslam İnkılabı Rehberi aleyhine ambargo uyguladıktan sonra İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’e ambargo uyguladığını bildirdi.

Daha önce de Zarif’in ambargo listesine gireceği ihtimali gündeme geldiği zaman, Zarif yaptığı açıklamada, ‘’Beni ve ailemi bilen, İran dışında bir varlığımız olmadığını biliyordur. Benim yurt dışında banka hesabım bile yoktur. İran benim tüm hayatımdır ve muhtemel ambargolarla ilgili bir meselem yoktur. ‘’ demişti.

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2012