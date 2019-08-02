Tahtirevançi: Amerika ambargosu Zarif’in faaliyetlerini kısıtlayamaz

IRNA’ya açıklamada bulunan Tahtirevançi, ambargonun Amrikalıların İran ile müzakere istediklerindeki sadakatsizliklerini gösterdiğini belirterek, ‘’Ambargolar Zarif’in açıklayıcı dilini susturamaz. ‘’ dedi.

Zarif ambargonun Zarif’in faaliyetleri üzerindeki etkisi ile ilgili, ‘’ İki hafta önceki kısıtlamaların kendisinin New Yok ziyaretindeki faaliyetlerini etkilemediği gibi bu ambargolarda faaliyetlerini etkileyemeyecektir. ‘’ dedi.

Tahtirrevançi, birçok ana medya akımının son iki günde Zarif ile uzaktan, İran’a ziyaretle veya 3. Ülkelere ziyaretle görüşmek istediklerini belirterek, bu istekler Amerikan hükümetinin yine hata yaptığını gösterdiğini söyledi.

Amerika Başkanı ve Dışişleri Bakanı son zamanlarda İran ile ön şart olmaksızın müzakereden söz etmekteler fakat yakın zamanda Amerika İran halkı aleyhine uyguladığı ambargoları arttırdı ve İslam İnkılabı Rehberi aleyhine ambargo uyguladıktan sonra İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’e ambargo uyguladığını bildirdi.

Daha önce de Zarif’in ambargo listesine gireceği ihtimali gündeme geldiği zaman, Zarif yaptığı açıklamada, ‘’Beni ve ailemi bilen, İran dışında bir varlığımız olmadığını biliyordur. Benim yurt dışında banka hesabım bile yoktur. İran benim tüm hayatımdır ve muhtemel ambargolarla ilgili bir meselem yoktur. ‘’ demişti.

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2012