1 Ağustos 2019 - 21:08
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Dünyanın en büyük el dokuma halısı Tebriz’de görücüye çıktı

Dünyanın en büyük el dokuma halısı Tebriz’de görücüye çıktı

Tebriz, IRNA- Dünya’nın en büyük tek parça el dokuma halısı Tebriz’de Cumhurbaşkanı Ruhani’nin katıldığı törende görücüye çıktı.

600 metre kare olan halı tek parça halinde 6 sene zarfında ve her gün iki nöbet çalışılarak dokunmuştur.

70 ton ağırlığa sahip halı ince dokunulmuş ve 10 cm’de 60 düğüme sahiptir. Halının dokunulmasında 70 farklı boya kullanılmıştır.  

Doğu Azerbaycan ilinde açılışlara katılan Cumhurbaşkanı Ruhani, Tebriz’de 10 bin metre kare alanda düzenlenen Uluslararası Halı Fuarının açılışını gerçekleştirdi.

Tebriz, halıcılık alanında dünyada isim yapmış bir kenttir. Tebriz’de doku halılar desenlerinin yanında renk, kalite ve dokum şekliyle de dünya’nın beğenisini toplamış halılardır.

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2012

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