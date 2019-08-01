Dışişleri Bakanlığı: Zarif’e uygulanan ambargo, Amerika’nın çaresizliğinin göstergesidir

Bakanlık tarafından açıklanan bildiride, ‘’Amerika’nın yeni ambargoları o ülkenin mantığa dayalı zekice uygulanan diplomasisi karşısındaki zaaf ve korkusunu göstermektedir. ‘’ denildi.

Zarif’e uygulanan ambargonun Dışişleri Bakanı ve Bakanın kendisinin İran milletinin hakkaniyeti, milli menfaatleri savunmasındaki azmi ve Amerika’nın ekonomik terörizmi ile mücadele karşısındaki tutumunu değiştirmeyeceği ifade edilen bildiride, bakanlık ve Zarif’in tüm gücü ve kalbi ile çabalarına devam edecekleri ifade edildi.

Amerika Başkanı ve Dışişleri Bakanı son zamanlarda İran ile ön şart olmaksızın müzakereden söz etmekteler fakat yakın zamanda Amerika İran halkı aleyhine uyguladığı ambargoları arttırdı ve İslam İnkılabı Rehberi aleyhine ambargo uyguladıktan sonra İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’e ambargo uyguladığını bildirdi.

Daha önce de Zarif’in ambargo listesine gireceği ihtimali gündeme geldiği zaman, Zarif yaptığı açıklamada, ‘’Beni ve ailemi bilen, İran dışında bir varlığımız olmadığını biliyordur. Benim yurt dışında banka hesabım bile yoktur. İran benim tüm hayatımdır ve muhtemel ambargolarla ilgili bir meselem yoktur. ‘’ demişti.

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2012