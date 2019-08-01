AB: Zarif ile işbirliğimiz devam edecek

AB Dış Politika Komiseri Bayan Federika Mogherini’nin sözcüsü Karlos Martin Roitez, yaptığı açıklamanın AB’nin Zarif ile işbirliğine devam edeceğini bildirdi.

Roitez, ‘’Amerika’nın kararı üzücüdür. Bir kendi adımıza Tahran ile diplomatik ilişkilere verdiğimiz önemden dolayı İran’ın en üst düzey diplomatı olan Zarif ile işbirliğimizde devam edeceğiz. ‘’ dedi.

Amerika Başkanı ve Dışişleri Bakanı son zamanlarda İran ile ön şart olmaksızın müzakereden söz etmekteler fakat yakın zamanda Amerika İran halkı aleyhine uyguladığı ambargoları arttırdı ve İslam İnkılabı Rehberi aleyhine ambargo uyguladıktan sonra İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’e ambargo uyguladığını bildirdi.

Daha önce de Zarif’in ambargo listesine gireceği ihtimali gündeme geldiği zaman, Zarif yaptığı açıklamada, ‘’Beni ve ailemi bilen, İran dışında bir varlığımız olmadığını biliyordur. Benim yurt dışında banka hesabım bile yoktur. İran benim tüm hayatımdır ve muhtemel ambargolarla ilgili bir meselem yoktur. ‘’ demişti.

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2012