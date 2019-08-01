Cihangiri: Zarif’e ambargo uygulamak Amerika’nın riyakarlığının şahididir

Amerika’nın İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’e ambargo uygulaması sonrası Twitter hesabından bir mesaj yayınlaya Cihangiri, bu ambargonun zorba bir gücün mantıksızlık, maceracılık ve ne yapmasını bilmemezliğini yeni işareti olduğunu söyledi.

Cihangiri, Zarif’i İran’ın makbul ve gülü diplomasisinin simgesi ve güçlü temsilcisi olduğunu belirtti.

Amerika Başkanı ve Dışişleri Bakanı son zamanlarda İran ile ön şart olmaksızın müzakereden söz etmekteler fakat yakın zamanda Amerika İran halkı aleyhine uyguladığı ambargoları arttırdı ve İslam İnkılabı Rehberi aleyhine ambargo uyguladıktan sonra dün de İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’e ambargo uyguladığını bildirdi.

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2012