1 Ağustos 2019 - 13:25
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News Code 83420800
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Cihangiri: Zarif’e ambargo uygulamak Amerika’nın riyakarlığının şahididir

Cihangiri: Zarif’e ambargo uygulamak Amerika’nın riyakarlığının şahididir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ‘’Zarif’in akıllı düşmanları bile kendisinin görüşmedeki nadir bulunan bilgi, beceri ve gücüne ve savaştan kaçınma için fırsatlar yaratma becerisini bilmekteler. Zarif’e ambargo uygulanması Amerika’nın müzakereye davet etmedeki riya ve yalanına başka delillerdir. ‘’ dedi.

Amerika’nın İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’e ambargo uygulaması sonrası Twitter hesabından bir mesaj yayınlaya Cihangiri, bu ambargonun zorba bir gücün mantıksızlık, maceracılık ve ne yapmasını bilmemezliğini yeni işareti olduğunu söyledi.

Cihangiri, Zarif’i İran’ın makbul ve gülü diplomasisinin simgesi ve güçlü temsilcisi olduğunu belirtti.

Amerika Başkanı ve Dışişleri Bakanı son zamanlarda İran ile ön şart olmaksızın müzakereden söz etmekteler fakat yakın zamanda Amerika İran halkı aleyhine uyguladığı ambargoları arttırdı ve İslam İnkılabı Rehberi aleyhine ambargo uyguladıktan sonra dün de İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’e ambargo uyguladığını bildirdi.

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2012

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