İran, bölgede Hepatit ilacı üreten nadir ülkelerdendir

Begiyetullah Tıp Üniversitesi Sindirim Sistemi hastalıkları Araştırma Merkezi Başkanı Moeyyid Aleviyan, IRNA’yayaptığı açıklamada, İranlı uzmanlar tarafından üretilen birçok aşı olduğunu ve Hepatit B ve C aşılarının da bunlardan olduklarını söyledi.

Alınan tüm kanların Hepatit yönünden teste tabi tutulduklarını ifade eden Aleviyan, Hepatit C’nin İran’daki yayılmasının 0.05’den az olduğunu fakat bu rakamın Pakistan’da yüzde 5, Azerbaycan’da yüzde 7, Irak’ta yüzde 3 ile 4 ve Türkiye’de yüzde 3 olduğunu söyledi.

Aleviyan Hepatit C hastalığının İran’daki en önemli yayılma nedenini uyuşturucu kullanımında ortak iğne olduğunu belirtti.

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2012