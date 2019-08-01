Ruhani: Beyaz Saray, Zarif’in mantığından korkuyor

Doğu Azerbaycan’ın Heris kentinde bir elektrik santralinin açılışına katılan Ruhani, , İran Dışişleri Bakanı Zarif’in Amerika tarafından ambargo listesine yerleştirilmesi ile ilgili, ‘’Her gün müzakereden söz ediyorlar fakat akılcılık karşısındaki acizliklerinden bizim Dışişleri Bakanımızı ambargo listesine alıyorlar. Onlar süper güç olma iddiasındalar fakat Zarif gibi cesur ve iktidarlı bir diplomatın mantığından kokuyorlar. ‘’ ifadesini kullandı.

Ruhani, düşmanın İran’a uyguladığı ambargodan pişman olacağını belirterek, İran ambargosunun düşmanın ahlaki, siyasi ve hukuki yenilgisi olduğunu söyledi.

Ruhani, ‘’İran ambargosu, düşmanın uluslararası kurumlar ve BM ve 82 milyon İran halkı karşısındaki taahhütlerinde yenilgiye uğradığı anlamı taşımaktadır.’’ dedi.

Ambargolardan herkesin zararlı çıktığını ifade eden Ruhani, ‘’ Onlar ambargolarla sadece yenilgiyi tahammül edecekler, ambargolar herkesin zararınadır, fakat biz ambargolar sayesinde kendi ayaklarımız üstünde durabiliriz. ‘’ dedi.

İran halkı aleyhine savaş odasına dönüşen Amerika Hazine Bakanlığı Zarif’i ambargo listesine aldığını ilan etti.

Daha önce de Zarif’in ambargo listesine gireceği ihtimali gündeme geldiği zaman, Zarif yaptığı açıklamada, ‘’Beni ve ailemi bilen, İran dışında bir varlığımız olmadığını biliyordur. Benim yurt dışında banka hesabım bile yoktur. İran benim tüm hayatımdır ve muhtemel ambargolarla ilgili bir meselem yoktur. ‘’ demişti.

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2012