Birçok Amerikan yetkilisi Zarif aleyhindeki ambargoyu kınadı

Nükleer müzakerelere uzum zaman Amerikan temsilcisi olarak katılan bayan bayan Wandy Sherman, Twitter’dan ABD Başkanı Trump’ın ön şartsız müzakere iddiasına değinerek, Zarif’e ambargo uygulanma kararının diplomasiye yardım etmeyeceğini söyledi.

Şherman, ‘’Bir Dışişleri Bakanına ambargo uygulamak hiçbir yerde müzakere ve diplomasiye yardım etmez. ‘’ diye yazdı.

Amerika Dışişleri Bakanlığında Nükleer Anlaşma’nın uygulanmasının eski koordinatörü Jart Blanck, Trump yönetiminde bulunan bazı kişilerin ahmak, yalancı ve tehlikeli olduklarını söyledi.

Blanck, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ‘’ ABD’nin esas karar veren kişi ile temas kurmak istediği söylenmekte, siz aslında güvenilir bir temsilciye ihtiyaç duymaktasınız karar verene değil. Trump yönetimindeki bazıları ahmak, bazıları yalancı ve bazıları her ikisi ve birçoğu tehlikeliler. ‘’ diye yazdı.

Obama döneminde İran aleyhindeki İran aleyhindeki ambargoların yetkilisi olan Richard Nefio, Zarif’e uygulanan ambargoyu şu anna kadar gördüğü en komik olay olarak nitelendirdi.

Nefio, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ‘’ Bu olay Zarif’in diplomasisini etkilemeyecektir ve kendisine veya malvarlığının tevkif edilmesine sorun yaratmayacaktır, bu olay sadece diğer dünya liderlerini kızdıracaktır. ‘’ dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığının eski müşaviri ve bu ülkenin Nato nezdindeki eski büyükelçisi Robert Hunter, Zarif’e uygulanan ambargonun iki ülke ihtilaflarının şahsileştirilmesi olarak nitelendirdi.

Hunter, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bu olayın diplomasiye aykırıdır.

Hunter, ‘’Eğer Amerikan yetkililerinin iddia ettiği gibi Zarif karar veren değilse ve İran’daki esas gücün temsilcisi değilse, neden kendisine ambargo uyguladınız? Bu anlamsız bir olaydır. ‘’ dedi.

İran halkı aleyhine savaş odasına dönüşen Amerika Hazine Bakanlığı Zarif’i ambargo listesine aldığını ilan etti.

Daha önce de Zarif’in ambargo listesine gireceği ihtimali gündeme geldiği zaman, Zarif yaptığı açıklamada, ‘’Beni ve ailemi bilen, İran dışında bir varlığımız olmadığını biliyordur. Benim yurt dışında banka hesabım bile yoktur. İran benim tüm hayatımdır ve muhtemel ambargolarla ilgili bir meselem yoktur. ‘’ demişti.

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2012