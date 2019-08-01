Musevi: Amerika, Zarif’in mantığından korkmakta

Musevi, Zarif’in Amerikan ambargolar listesinde yer almasından sonra Twitter’dan yaptığı açıklamada, bu konuyu belirtti.

Musevi, ‘’Amerikan liderlerinin çelişki ve hamakatı Zarif’in İran politikasında yetki sahibi olmadığını söylemeleri fakat yine akılsızca kendisine ambargo uygulamaktadır. Amerikalılar Zarif’in mantığı ve müzakere sanatından çok korkmaktalar. ‘’ diye yazdı.

İran halkı aleyhine savaş odasına dönüşen Amerika Hazine Bakanlığı Zarif’i ambargo listesine aldığını ilan etti.

Daha önce de Zarif’in ambargo listesine gireceği ihtimali gündeme geldiği zaman, Zarif yaptığı açıklamada, ‘’Beni ve ailemi bilen, İran dışında bir varlığımız olmadığını biliyordur. Benim yurt dışında banka hesabım bile yoktur. İran benim tüm hayatımdır ve muhtemel ambargolarla ilgili bir meselem yoktur. ‘’ demişti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012