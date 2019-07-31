Zarif, Amerika’ya bağlı devletler IŞİD’i silahlandırıyorlar

Zarif, Twitter’den yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif mesajında, 11 Eylül olaylarına ve Suudi Arabistan'ın burada oynadığı role işaret ederek, kinayeli bir şekilde, "Eğer 3 bin Amerikalı öldürürseniz ancak bu ülkeden silah alırsanız ABD'nin sizinle işi olmaz, hatta size yardım da eder. Ancak eğer B takımının hevesleri karşısında teslim olmazsanız, barışçıl nükleer enerjiye bile sahip olamazsınız. İran'ın IŞİD’lileri öldürmesi önemli değildir çünkü ABD müttefikleri onları silahlandırıyor." dedi.

Zarif, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun İranlı gazetecilere görüşmek istediği yönündeki açıklamalarına değinerek, ABD Dışişleri Bakanının bugüne kadar İranlı gazetecilerin mülakat isteklerini reddettiğini belirterek, kendisinin ince sorulacak sorulara cevap vermekten çekindiğini söyledi.

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