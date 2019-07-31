Zarif, Amerika’ya hitaben: Beni kendi aleyhinize büyük tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Amerika beni İran’ın tüm dünya’daki sözcüsü olduğum için ambargo listesine aldığını söylüyor. Gerçekler bu kadar acı mı? ‘’ diye sordu.

Zarif, ‘’Bu ambargonun ben veya aileme bir etkisi yoktur zira benim İran dışında bir mal varlığım veya menfaatim yoktur. Beni hedefleriniz için böyle büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim. ‘’ diye yazdı.

İran halkı aleyhine savaş odasına dönüşen Amerika Hazine Bakanlığı Zarif’i ambargo listesine aldığını ilan etti.

Daha önce de Zarif’in ambargo listesine gireceği ihtimali gündeme geldiği zaman, Zarif yaptığı açıklamada, ‘’Beni ve ailemi bilen, İran dışında bir varlığımız olmadığını biliyordur. Benim yurt dışında banka hesabım bile yoktur. İran benim tüm hayatımdır ve muhtemel ambargolarla ilgili bir meselem yoktur. ‘’ demişti.

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2012