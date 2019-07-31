General Hatemi: Silahlı kuvvetleri planlanan programlarını uyguluyorlar

General Hatemi Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası İran füze denetimleri ile ilgili, ‘’Silahlı kuvvetleri araştırma programları her sene planlanıp ve programlar çerçevesinde zamanında uygulanır. ‘’ dedi.

General Hatemi, ‘’Tüm dünya’da bunlar doğaldır. Bazıları bir konu üzerinde medya vasıtası ile özel hassasiyet gösteriyorlarsa kendi hedefleri peşindeler fakat bizim silahlı kuvvetlerimiz, füze denemeleri dahil programlarını zamanında uyguluyorlar. ‘’ dedi.

General Hatemi, İran ve Rusya tatbikat haberi ile ilgili, bu konunun henüz kararlaştırılmadığını fakat Rusya’nın İran’ın dostu olduğunu söyledi.

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2012