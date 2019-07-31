İran’dan Türkiye’ye Nano Polimer ürünler ihraç edilecektir

Firmanın araştırma ve geliştirme müdürü Mohammad Kuhestaniyan yaptığı açıklamada, üretilen ürünün yüksek kalitesi ve yabancı ürünlerle rekabet gücünün yüksek olmasından dolayı geçen sene firma üretimlerinin Irak’a ihracatının gerçekleştiğini ve bir Türk firması ile de üretim lisansı verilmesi için müzakere edildiğini söyledi.

Kuhestani İran üretimi Nano Polimer Silikon ürününün plastik sanayi, toz ve buhar karşıtı sanayi ve otomotiv sanayinin yanında haşere ilaçlarının yapımında da kullanım alanı olduğunu söyledi.

Kuhestani, geçen sene 200 ton Nano Polimer Silikon ürettiklerini belirterek, 3 Nano ürünün piyasaya verilmesi yönünde de çaba sarf ettiklerini söyledi.

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2012