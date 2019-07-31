31 Temmuz 2019 - 20:26
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News Code 83420060
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İran’dan Türkiye’ye Nano Polimer ürünler ihraç edilecektir

İran’dan Türkiye’ye Nano Polimer ürünler ihraç edilecektir

Tahran, IRNA- Nano Polimer üretimi yapan Bilim Temelli bir İran firması, Türk bir firma ile üretim lisansı vermek için müzakerelerinin devam ettiğini söyledi.

Firmanın araştırma ve geliştirme müdürü Mohammad Kuhestaniyan yaptığı açıklamada, üretilen ürünün yüksek kalitesi ve yabancı ürünlerle rekabet gücünün yüksek olmasından dolayı geçen sene firma üretimlerinin Irak’a ihracatının gerçekleştiğini ve bir Türk firması ile de üretim lisansı verilmesi için müzakere edildiğini söyledi.

Kuhestani İran üretimi Nano Polimer Silikon ürününün plastik sanayi, toz ve buhar karşıtı sanayi ve otomotiv sanayinin yanında haşere ilaçlarının yapımında da kullanım alanı olduğunu söyledi.

Kuhestani, geçen sene 200 ton Nano Polimer Silikon ürettiklerini belirterek, 3 Nano ürünün piyasaya verilmesi yönünde de çaba sarf ettiklerini söyledi.

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2012

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