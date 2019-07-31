31 Temmuz 2019 - 20:12
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News Code 83420048
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Hamas: İran ziyareti, ikili ilişkilerde dönüm noktası olacaktır

Hamas: İran ziyareti, ikili ilişkilerde dönüm noktası olacaktır

Tahran, IRNA- Hamas liderlerinden Usame Hamdan, İran ve Hamas arasındaki ilişkileri iyi olduğunu belirterek Hamas heyetinin geçen günlerde Tahran ziyaretinin iki taraf ilişkilerinde dönüm noktası olduğunu söyledi.

Hamdan Sputnik ajansına yaptığı açıklamada, ‘’ Hamas heyetinin Tahrann ziyareti Filistin ülküsünün büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleşti, Yüzyıl anlaşması, Kudüs’ün İsrail’e bağlanması ve Amerika’nın bölge için yeni bir harita çizmeye çalışması bu tehlikelerden bazılarıdır. ‘’ dedi.

Ziyaretin Tahran ve Hamas ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi yönünde gerçekleştiğini ifade eden Hamdan, bu ziyaretin ilişkilerde dönüm noktası olduğunu söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki Hamas heyeti, geçen hafta başlayan dört günlük ziyaret kapsamında İslam İkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve diğer bazı üst düzey yetkililerle  bir araya gelmişti. 

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2012

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