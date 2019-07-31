İran para birimi Riyal’dan Tuman’a değişecek

Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun, riyalden 4 sıfır atılması ve para biriminin tümen olarak değiştirilmesi yönündeki Merkez Bankası önerisinin onaylandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi de yaptığı açıklamada, "Milli paradan 4 sıfırın atılmasıyla ilgili öneri daha önce de gündemimizdeydi. Riyal sadece bankacılık işlemlerinde geçerli oluyor ancak tümen halk arasında kullanılıyor. O yüzden biz de kullanımda olanı tercih etmeyi uygun gördük." ifadelerini kullandı.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Ocak 2019'da İran riyalinden 4 sıfır atılması için hazırladığı öneriyi hükümete sunduğunu bildirerek, önerinin Bakanlar Kurulu'nun ardından Meclis'te kabul edilmesiyle İran riyalinden 4 sıfır atılacağını belirtmiş, mevcut 10 bin riyalin 1 tümen olacağını ve 1 tümenin de yeni çıkarılacak 100 riyallik banknotlara denk geleceğini belirtmişti.

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