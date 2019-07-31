Ayetullah Hamenei: Zulüm ve zorbalık kalıcı olamaz

Ayetullah Hamenei’nin eserlerinin koruyan ve yayınlayan büro tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Ayetullah Hamenei’nin Bahyreynli iki gencin idamı ile görüşlerini yayınladı.

Ayetullah Hamenei idamlarla ilgili, ‘’Zulüm ve zorbalık kalıcı olmayacak ve Adalet yanlısı milletlerin kararı ve iradesi sonuçta zafer kazanacaktır. ‘’ dedi.

Bahreyn Ceza Mahkemesi'nin 31 Mart 2018'de "terör örgütüne üye olmak, iki polisi öldürmek ve İran ile ilişkileri bulunan sanıkları kaçırmak, terör amaçlı silah ve patlayıcı taşımak" suçlamalarıyla yargılanan 2 Şii vatandaşına verdiği idam kararı cumartesi günü infaz edilmişti.

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2012