31 Temmuz 2019 - 15:49
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19. Uluslararası Asuriler Spor Yarışları İran'da düzenlenmektedir

19. Uluslararası Asuriler Spor Yarışları İran'da düzenlenmektedir

Urmiye, IRNA- İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'nin Asur Spor Kulübünde Temmuz Kupası adıyla bilinen Uluslararası Asuriler Spor Yarışları'nın 19.'su, dünya genelinden Asuri sporcuların katılımıyla başladı.

Irak, Ermenistan ve İran'dan 200 sporcunun katılımıtla Urmiye'de başlayan 19. Uluslararası Asuriler Spor Yarışları, voleybol, futbol, basketbol ve tenis spor dallarında düzenlenmektedir.

29 Temmuz'da başlayan 19. Uluslararası Asuriler Spor Yarışları 18 yaş altı, 21 yaş altı ve büyükler dallarında kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenleniyor. Kupa 2 Ağustos tarihinde son bulacak.

Temmuz Asuri halkının dördüncü ayı ve şükran, bolluk ve bereket ayıdır. Bu ayda çiftçiler, tarım ürünlerini hasat ederek bereket bolluğuna ulaşır.

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