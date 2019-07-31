19. Uluslararası Asuriler Spor Yarışları İran'da düzenlenmektedir

Irak, Ermenistan ve İran'dan 200 sporcunun katılımıtla Urmiye'de başlayan 19. Uluslararası Asuriler Spor Yarışları, voleybol, futbol, basketbol ve tenis spor dallarında düzenlenmektedir.

29 Temmuz'da başlayan 19. Uluslararası Asuriler Spor Yarışları 18 yaş altı, 21 yaş altı ve büyükler dallarında kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenleniyor. Kupa 2 Ağustos tarihinde son bulacak.

Temmuz Asuri halkının dördüncü ayı ve şükran, bolluk ve bereket ayıdır. Bu ayda çiftçiler, tarım ürünlerini hasat ederek bereket bolluğuna ulaşır.

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