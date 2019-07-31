INSTEX ABD'nin talimatlarının uygulama aracı olmamalı

Bakanlar Kurulu toplantısından ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı'nda biz kendi duruş ve tavırlarımızı sergiledik. Nükleer anlaşmnaya taraf diğer ülkeler ve özellikle 3 AB üyesi ülkenin üzerine düşen taahhütlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Biz bu hususları onlara aktardık' ifadesini kullandı.

AB üyesi ülkelerin temsilcilerine taahhütlerinin uygulaması gerektiğini hatırlattıklarını dile getiren Zarif, 'INSTEX'in ABD'nin onayı ile çalışmaması gerekiyor. Bu mekanizma Avrupa mekanizması olarak, Avrupalılar kendi üzerine düşen taahhütleri ifa etmelidir, ABD'nin talimat ve komutalarını değil' diye konuştu.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu üyelerinin taahhütlerini bir kez daha vurguladıklarını açıklayan Dışişleri Bakanı, 'Halihazırda ve şimdiki koşullarda gerekli adımların atılmaması durumunda, İran İslam Cumhuriyeti mutlaka üçüncü adımı atacaktır' uyarısında bulundu.

AB'nin taahhütlerine uygun ve karşılık bulan eylemler yapmadığını kaydeden Zarif, 'Onlar beklentilerinin dikkate alınmasını istiyorlarsa, taahhütlerini yerine getirmek zorundalar' diye belirtti.

AB'nin İran petrol ihracat parasının İran'a dönmesi konusundaki taahhütlerini yerine getirmesini beklediklerine dikkati çeken Zarif, 'Onların b u ilk taahhütleri hala kağıt üzerinde duruyor. Yatırım gibi meseleler ikinci aşamada' diye ekledi.

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