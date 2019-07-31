İranlı tekvandocular 2019 Han Madang Tekvando Şampiyonasında 37 madalya kazandı

Tahran, İRNA- Güney Kore’nin Pyeongchang şehrinde düzenlenen 2019 Han Madang Tekvando Şampiyonası’nda tekvandocularımız 16 altın, 10 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 37 madalya kazanmayı başardı.

27. Han Madang Tekvando Şampiyonası erkekler ve kadınlar bölümünde Güney Kore’nin Pyeongchang şehrinde düzenlendi. İranlı tekvandocular 2019 Han Madang Tekvando Şampiyonasında 16 altın, 10 gümüş ve 11 bronz madalya kazanmayı başardı. İranlı tekvandocular Muhammedhüseyin Hünermend 2 altın, Mehbube Şefizade 2 altın kanarak, Zehra Cudeki, Reyhane İmamdadi, Mehsa Mühsini, Saba Tevhidifer, behnem Müntezeri, Ekber Gefari, Firüze Esbeki, Erşiya Cezayiri ve Celal Ekdem bire altın Leyla Keşaverzi, Dünya Ferehmen, Mehdi Museviyan, Ali Şefizade, Himde Hüseyini, Mehsa Mühsini, Şervin Halili, Mustafa Yebluyi, Behnam Müntezeri,Firüz Esbeki, Emirmehdi Haşmafruz birer gümüş ve Erşiya Cezayiri, Mehdi Museviyan, Reyhane İmamdadi, Ahmet Behram, Emirmehdi Haşmefruz, Eyyüb Musa, MustafaYebluyi, Nadir Hudamuradi, Ebülhasan Şahverdi ve Mesut Talayi bronz madalya kazanmayı başardı. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish **9406**9489