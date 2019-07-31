31 Temmuz 2019 - 13:28
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News Code 83419326
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İranlı belgeselciye Uluslararası İtalya Gran Paradiso Festivali ödülü

İranlı belgeselciye Uluslararası İtalya Gran Paradiso Festivali ödülü

İlam, IRNA- İranlı belgesel yapımcısı Fetullah Emiri'nin çektiği 'Örümcek Kuyruklunun Topraklarında' isimli belgesel ile Uluslararası İtalya Gran Paradiso Festivali'nden ödül almaya değer görüldü.

İrna'ya konuşan Emiri, ödülün doğa ve yabani hayatında yaşayan canlıların korunması konusunda etkili film dalında verildiğini açıkladı.

Dünya Yaban Hayatı Vakfı Ödülü'nün her yıl bu vakıf tarafından verildiğine dikkati çeken İranlı belgeselci Emiri, vakgın dünya çapında yaban hayatının korunması konusunda en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu kaydetti.

Emiri şu ifadeleri kullandı:

'Irak sınırında yer alan İlam ilinde bulunan örümcek kuyruklu yılan hakkında araştırma yapmak üzere gittiğimiz İlam'a bağlı bir köyde, yılanla ilgili bolca bilgisi bulunan bir gençle karşılaştık ve araştırmamıza büyük katkı sağladı'.

'Örümcek Kuyruklunun Topraklarında' isimli belgeselin yapımında, Muhammed Ala, Behzad Fethi, Mecid Muhammeddust ve Nia Asgeri de yer aldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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