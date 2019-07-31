İran'ın 4 ilinden yurt dışına 700 milyon doların üzerinde petrol dışı ürünleri ihracatı

Fars İl Gümrük Genel Müdürü, bu ilden yılın ilk dört ayından yurt dışına ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre %52 artarak, 128 milyon dolara çıktığını dile getirdi.

Fars'ın ihracat pazarlarını başta Türkiye olmak üzere Irak, Afganistan, Kuveyt, BAE, Rusya, Almanya, Katar, Umman ve Pakistan gibi ülkeler oluşturdu. Toplam ihracat piyasaları 56 ülkeye çıktı.

Irak sınırında yer alan Kürdistan ilinde de bu yılın ilk dört ayındaki tarım ürünleri ihracat rakamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3'lük artışla 88 milyon dolara ulaştı.

Öte yandan Afganistan sınırında yer alan Rezevi Horasan ili ihracatı da 537 milyon dolar oldu. Bu, bir önceki yılın ilk dört ayında yapılan ihracata nazaran yüzde 52%lik artış demektir.

Rezevi Horasan ili en fazla Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Irak gibi ülkelere ihracat yaptı.

İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Hoy ilçesinden de yılın ilk dört ayında yurt dışına 6 bin ton ağırlığında 9 milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. En büyük ihracat pazarları Türkiye, Irak, BAE ve bazı komşu ülkelerle AB ülkeleriydi.

90 yıl önce gümrük faaliyetlerinin başladığı Hoy'da, resmi olarak 1997 yılında gümrük işlemleri başladı.

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