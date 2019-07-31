İranlı öğrenciler 2019 Dünya Kimya Olimpiyatları Yarışmalarında altıncı sırada yer aldı

Ali Ehrabi, Ali Cehromi, Mustafa Mukimi Hayrabadi ve Emirrıza Bagerideluyi'den oluşan İran Kimya Olimpiyat Milli Takımı, İran kimya Olimpiyat Komitesi Başkanı Seyfullah Celili'nin başkanlığında bu yarışmalara katıldı.

Ali Cehromi ve Emirrıza Bakıri birer gümüş, Mustafa Mukimi Hayrabadi altın ve Emir İbrahimi bronz madalya kazanmayı başardı.

İran Kimya Olimpiyat Milli Takımı, 2018 Dünya Kimya Olimpiyatları Yarışmaları'nda 4 madalya ile 19 sırada yer almıştı. Böylece İran bu yıl 6 sıra yükseldi.

2020 Dünya Kimya Olimpiyatları Yarışmaları Türkiye'nin evsahipliği yapacak.

22-31 Temmuz tarihleri arasında Fransa'da düzenelendi 2019 Dünya Kimya Olimpiyatları Yarışmalarında Çin, Viyetnam ve Slovakya sırasıyla ilk üç sırada yer aldı.

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