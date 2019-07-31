İran'da 17 büyük hidroelektrik santrali inşa edilmekte

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl bol yağışlar nedeniyle İran genelinde bulunan hidroelektrik santrallerinin üretim miktarı İran takviminin ilk üç ayında (21 Mart- 21 Haziran tarihleri arası) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 415 artış göstererek, saatte 12 bin gigavatı geçmiş ve bu yılın yaz aylarında gereken elektrik ihtiyacının sağlanmasına katkıda bulunmuştur.

İnşa halindeki hidroelektrik santrallerinin kapasitesinin yüzde 86'sının Fars Körfezi ve Umman Denizi havzasında yer aldığı için, bu havzada yağışların geçen yıla göre yüzde 152 artış kaydetmesi, geçen yılın yazına karşı hidroelektrik santralleri üretiminin artmasına neden olmuştur.

Hidroelektrik santrallerinin son durumuna bakıldığındai İran'ın dört bir yanında 12 bin megavat kapasiteli 54 hidroelektrik santralinin faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bunların yıllık ortalama üretim miktarı, saatte 24 bin gigavata ulaşmaktadır.

Ayrıca halihazırda 14 bin 686 megavat kapasiteli 217 hidroelektrik santralinin plan ve proje aşamasında olduğu da dikkat edilmesi gereken diğer bir husustur.

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