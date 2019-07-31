Fars Körfezi Yıldız Rafinerisi'nde üretilen benzin ihraç edilmeye başladı

Fars Körfezi Yıldız Petrol Şirketi Genel Müdürü Muhammedali Dadver, rafinerinin tüm sıkıntılara ve ABD'nin uyguladığı ağır yaptırımlara rağmen ihraç ettiği ürünlerine benzini de eklediğini ve borsada benzinin de işlem görmeye başlayacağını bildirdi.

İlk benzin ihracatının Afganistan'a yapılacağına işaret eden Dadver, borsa faaliyet göstermenin sağlıklı rekabeti teşvik ettiğini ve ekonomik koşulları iyileştirdiğini dile getirdi.

Fars Körfezi Yıldız Rafinerisi benzinden önce sıvı gaz ürünleri, neftyağı, çözücü türleri gibi kendi ürettiği ürünlerini yurt dışı piyasalara ihraç etmektedir.

Dünyanın en büyük gaz kondensatı rafinerisi olrak bilinen Fars Körfez, Yıldız Rafinerisi, İran'ın güneyinde yer alan Bender Abbas Limanı Rafinerisi'nin batı yönğnde 700 hektarlık alanda yer almaktadır. Rafinerinin kapasitesi günlük 360 bin varil gaz kondensatıdır.

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