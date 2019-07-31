İran-BAE diplomatik ve sınır ilişkilerinin gelişmesine vurgu

İran Sınır Muhafızları Komutanı General Kasım Rızayi, sınır iş birliğini görüşmek üzere Tahran'da bulunan BAE Sahil Güvenlik Komutanı General Muhammedali Misbah el-Ahbabi ile yaptığı görüşmede, 'İran İslam Cumhuriyeti, BAE ile çeşitli alan ve konularda köklü ve tarihi ilişkilere sahip ve bu ilişki de halihazırda yatırımcı, tüccar ve avcılar arasında devam etmektedir' dedi.

İki ülke sınırları arasında kaçakçılığın büyük bir sorun oluşturduğuna işaret eden General Rızayi, bu toplantının istenen güvenlik ortamın sağlanmasına dönük bir adım olabileceğini kaydetti.

İran'ın komşu ve Fars Körfezi kıyısındaki ülkelerle iyi sınır iş birliği yaptığına değinen İranlı General, 'Sınır iş birliğini artırarak, iş adamları, avcılar, hastalar ve turistlere kolaylık sağlanması ve iki halkın bundan yararlanması gerekmektedir' diye konuştu.

BAE Sahil Güvenlik Komutanı General Muhammedali Misbah el-Ahbabi de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'la sınır iş birliğini artırmaya sıcak baktıklarını belirterek, 'İran uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede ön cephede yer alıyor. BAE olarak İran İslam Cumhuriyeti'ne bu sahada yaptıklarından dolayı teşekkür ederiz' dedi.

BAE-İran sınır iş birliğinin gelişmesi gerektiğinin altını çizen General el-Ahbabi, 'Bazı devletlerin deniz trafiğinde sorun çıkarmaları bölgede sorunların yaygınlaşmasına neden oluyor. İyi ilişkilerle Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde güvenliğin sağlanmasına katkı sağlamalıyız' diye ekledi.

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