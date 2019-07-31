İranlı serbest güreşçiler, Dünya 18 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı

Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da düzenlenen Dünya 18 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Rahman Amuzade 48 kg’de ve Emirhüseyin Firuzpur 80 kg’de birer altın madalya ve Mehdi Veysi 55 kg’de gümüş madalya kazanmayı başardı.

İran Güreş Milli Takımı 86, Rusya 65, Hindistan 60, Özbekistan 55, Japonya 53 ve Azerbaycan 41 puanla sırasıyla ilk altı sırayı elde etti.

Güreşçimiz Rahman Amuzade 48 kg’de yarı finalde Japon rakibini 4-1 yenerek finale yükselerek, final maçında Özbek rakibini 4-4 yendi ve altın madalya kazanmayı başardı.

Mehdi Veysi 55 kg’de yarı finalde ABD'li güreşçiyi 8-6 yenerek finale yükseldi. Ancak finalde Özbek rakibine 3-1 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Diğer güreşçimiz Emirhüseyin Firuzpur yarı finalde Ukraynalı rakibini 10-0 yenerek finale yükseldi ve finalde Rus rakibini 8-1 yenerek altın madalya kazanmayı başardı.

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