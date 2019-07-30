Ruhani: İran, Fars Körfezinde denizciliğin esas koruyucusudur

Ruhani, görüşmede Fransa’ya geçen günlerde gönderilen Özel temsilcisinin ziyaretinin sonuçlarının olumlu olduğunu belirterek, tarafların Kapsamlı Ortak eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütlerini tam yerine getirmelerine vurgu yaptı.

Avrupa’nın taahhütlerini yerine getirmek ve İran ile işbirliği için birçok fırsatı kaçırdığını ifade eden Ruhani, bankacılık ve petrol alanındaki işbirliğinin, Tahran’ın Avrupa’dan atması ilk adımlar olarak beklediğini söyledi.

KOEP’in amacının İran’ın diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerini normalleştirmek olduğunu ifade eden Ruhani, İran’ın tüm taahhütlerine bağlı kalmasına rağmen ekonomik menfaatlerinin sadece bir bölümünün gerçekleştiğini ve Amerika’nın KOEP’ten ayrılması sonrası, Avrupa’dan ciddi bir adım görülmediği gibi bazı Avrupa firmalarının Amerikan ambargolarına uyarak İran’dan ayrıldıklarını söyledi.

Amerikan ambargolarının ekonomik terörizm olduğunu ifade eden Ruhani, bu ambargoların halkın temel ihtiyaçlarının temini konusunda engel olduğunu belirterek, ‘’karşı tarafın en az taahhütlerini yerine getirmediği bir ortamda İran’ın tam taahhütlerine bağlı kalmasının İran milleti tarafından kabul edilemez bir olay olduğunu söyledi. ‘’ dedi.

Amerika’nın bölgede gerginlik yaratan politikalarını bölgenin ve bölge dışı istikrar ve güvenliğinin saplanmasındaki negatif etkilerine işaret eden Ruhani, İran’ın her zaman Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizinde gemiciliğin güvenliği ve hürriyetinin sağlanmasında en önemli etken olduğunu söyledi.

Avrupa’nın son bir yılda İran ile işbirliği ve taahhütlerini yerine getirmesi için bir çok fırsatı kaçırdığını ifade eden Ruhani, ‘’Zaman geçtikçe ve İran’ın atacağı adımlar arttıkça, ilk noktaya dönmek iki taraf içinde zor olacaktır. Daha önce de söylediğimiz gibi, İran’ın KOEP çerçevesinde taahhütlerini azaltma yönündeki uygulamaları bu aşamaya kadar karşı tarafın adım atması durumunda hızlı şekilde önceki duruma dönecek şekildedir. ‘’ dedi.

Ruhani, Amerika’nın İran aleyhindeki düşmanca tutumundan bir yarar sağlamayacağı ikazında bulunan Ruhan, bu durumun herkes için kaybet-kaybet olacağını belirterek, ‘’İran bölgede bir gerginliğin yaratıcısı olmamıştır ve olmayacaktır fakat her hangi bir gergilik karşısında güçlü şekilde menfaatlerini koruyacaktır. ‘’ dedi.

Macron da Fransa’nın KOEP çerçevesinde İran’ın ekonomik menfaatlerden yararlanması için çaba harcayacağını belirtti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012