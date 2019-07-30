Zarif: Diplomasi akılcılıktır

Zarif, Twitter hesabından ABD Başkanı Trump’a karşı bir mesaj yayınladı.

Zarif mesajında, ‘’By Trump, B takımının sahte tarih iddiaları ve onların savaşa karşı doymaz hırsı kabul etme. Diplomasi akılcılıktır ve hiçbir zaman zayıflık anlamına gelmemektedir. ‘’ dedi.

Zarif mesajının devamında, ‘’Binlerce yıl içinde saldırganlar İran’da gitmiş ve İranlılar kalmışlar, ABD bölgemizde 7 trilyon dolar ve kan gölleri ile Vietnam sonrası en büyük yenilgide harcamıştır. ‘’ ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump bugün bir Twitter mesajında Bolton’un iki sene önce bir makalede yazdığı cümleyi aktardı. Trump mesajında,’’Unutmayı, İranlılar hiçbir zaman bir savaş kazanmadılar fakat hiçbir müzakerede de yenilmediler. ‘’ diye yazdı.

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2012