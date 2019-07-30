Türkiye ve İran arasında suçlu iadesi gerçekleşti

AA’nın haberine göre, Türkiye, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama, silahla birden fazla kişi ile konutta geceleyin yağma" suçundan Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesince 26 yıl 28 ay 50 gün hapis cezasına çarptırılan 1988 doğumlu ve "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesince 20 yıl hapis cezasına çarptırılan 1993 doğumlu iki mahkumu Gürbulak Sınır Kapısından İranlı yetkililere teslim etti.

Türkiye, bu iade karşılığında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Urumiye 3. İnkılap Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılan 1955 Hakkari Yüksekova doğumlu bir Türk mahkumu geri aldı.

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2012