Türkiye 5. Uluslararası Off-Road Yarışları'nda İranlı sporcular şampiyon oldu

Artvin Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ekipler katıldı.

Araçların motor gücüne göre S1, S2, S3 ve S4 kategorilerinde toplam 46 ekip, zorlu parkurda dereceye girmek için yarıştı.

Sürücüler, tümsek ve çukurlarla zorlaştırılan 2 bin metre uzunluğundaki 35 engelden oluşan parkurda zaman zaman güç anlar yaşarken, parkuru bitiremeyen araçlar iş makineleriyle pistten çıkarıldı.

Yarışlarda, S1 kategorisinde Gürcistan'dan Grigol Brogi-Soso Soso, S2 kategorisinde İranlı Siyavuş Abbasi ve Zanyar Halili, S3 kategorisinde Cengiz Sarı- Mesut Tunç, S4 kategorisinde de Fatih Solmaz- Murat Solmaz çifti birinci oldu.

Yarışlar sonunda kategorilerinde birinci olanlara para ödülünün yanı sıra madalya verildi.

Yarışları, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Artvin Belediye Başkan Vekili Nursal Bülbül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi ve çok sayıda vatandaş izledi.

Artvin Off-Road Kulübü Başkanı Murat Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışlara katılım ve ilginin geçmiş yıllara oranla çok fazla olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Siyavuş Abbasi geçen yıl İran Off-Road Yarışları'nda ülke çapında üçüncü olmuştu.

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