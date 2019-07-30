İran'da 250 bin dolar yatırım yapan yabancılara 5 yıllık ikamet izni

Bir toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Rahmani Fazli, ''Bakanlar Kurulu'ndan alınan karar uyarınca, 'Ülkemizde 250 bin dolar yatırım yapan yabancılara en az 5 yıllık ikamet izni verilir. Bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır' diye konuştu.

Komşu ülkelerle mal takası konusunun ele alındığına değinen Rahmani Fazli, mal takasının komşu ülkeler tarafından önerildiğini belirtti.

Liman ve gümrüklerde bekletilen malları bir an önce terhis etmeye çalıştıklarının altını çizen İçişleri Bakanı, bu şekilde ithalat ve ihracatın olağan akışını korumasını istediklerini söyledi.

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