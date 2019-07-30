30 Temmuz 2019 - 13:25
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News Code 83417728
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İsfahan'dan 2 milyar dolar değerinde ihracat

İsfahan'dan 2 milyar dolar değerinde ihracat

İsfahan, IRNA- İsfahan Gümrük Genel Müdürü, İran takviminin ilk 4 ayında (21 Mart- 23 Temmuz arası) İsfahan ilinden 77 ülkeye 2 milyon 452 bin ton ağırlığında 2 milyar 506 bin dolar değerinde 77 ülkeye ihracat yapıldığını belirtti.

İrna'ya açıklamalarda bulunan İsfahan Gümrük Genel Müdürü Resul Kuhistani, bu yılın ilk dört ayında yurt dışına ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında %175, ağırlık açısından ise yüzde 37 artış yaşandığını dile getirdi.

İsfahan'dan yurt dışına yapılan başlıca ihracat ürünlerinin 624 milyon dolar değerinde demir çelik, 264 milyom dolar değerinde petrokimya ürünleri, 88 milyon dolar organik kimya ürünleri ve 54 milyon dolar değerinde halı oluşturduğunu kaydeden Kuhistani, 'Irak 485 milyon dolar, Çin 286 milyon dolar, Afganistan 176 milyon dolar, Pakistan 131 milyon dolar ve BAE 124 milyon dolar ithalatla İsfahan'ın en büyük ihracat piyasalarını oluşturdu' dedi.

İsfahan'ın stratejik konumu, demir çelik, uçak parçaları, beyaz eşya, boya sanayii ve askeri sanayi gibi ana sanayi ürünlerinin üretim kutuplarından biri olduğuna işaret eden Kuhistani, 'Bu dönemde 169 milyon dolar değerinde il gümrüklerine ithalat yapıldı' diye ekledi.

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