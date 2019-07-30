İsfahan'dan 2 milyar dolar değerinde ihracat

İrna'ya açıklamalarda bulunan İsfahan Gümrük Genel Müdürü Resul Kuhistani, bu yılın ilk dört ayında yurt dışına ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında %175, ağırlık açısından ise yüzde 37 artış yaşandığını dile getirdi.

İsfahan'dan yurt dışına yapılan başlıca ihracat ürünlerinin 624 milyon dolar değerinde demir çelik, 264 milyom dolar değerinde petrokimya ürünleri, 88 milyon dolar organik kimya ürünleri ve 54 milyon dolar değerinde halı oluşturduğunu kaydeden Kuhistani, 'Irak 485 milyon dolar, Çin 286 milyon dolar, Afganistan 176 milyon dolar, Pakistan 131 milyon dolar ve BAE 124 milyon dolar ithalatla İsfahan'ın en büyük ihracat piyasalarını oluşturdu' dedi.

İsfahan'ın stratejik konumu, demir çelik, uçak parçaları, beyaz eşya, boya sanayii ve askeri sanayi gibi ana sanayi ürünlerinin üretim kutuplarından biri olduğuna işaret eden Kuhistani, 'Bu dönemde 169 milyon dolar değerinde il gümrüklerine ithalat yapıldı' diye ekledi.

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