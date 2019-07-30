3 İran filmi İtalya’da gösterime girecek

Satranççılar, İtalya Uluslararsı Duemla 30 Festivali'nde seyirci ile buluşacak.

Milano’da orta ve yüksek öğretim olmak üzere iki bölümde düzenlenecek bu fesrtivalin her dalında 10 film finalde ödül için yarışacak. Fransa, İsviçre,İngiltere, ve Ukrayna gibi ülkelerden filmler burada İran filmi ile yarışacak.

Satranççılar'da, evde satranç oynayarak evin dışında yaşanan kavgaya ilgisiz kalan iki kişinin hikayesi anlatılıyor.

Dresaj da 30 Temmuz’da İtalya Ortadoğu Film Festivali'nde vizyona girecek.

İranlı yönetmen Abbas Celali Yekta'nın yönettiği 'Deniz Oğlu' adlı çizgi film de Avustralya'nın Melbourne Festivali'nde izleyici ile buluşacak.

'Deniz Oğlu'nun hikayesi şöyle:

'Bir çift, bir erkek çocukla birlikte duvar üzerinde yaşamaktadır. Çocuğun karı koca ile birlikte aynı evde yaşaması, onların hayatında değişiklere neden olur'.

17-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Seul Animasyon ve Çizgi Film Festivali SICAF'ta ise Abbas Celali Yekta'nın yönettiği 'Deniz Oğlu' çizgi film, Güney Kore'de düzenlenen bu film festivalinin en iyi Asya filmi ödülünü almayı başardı.

Daha önce ‘Deniz Oğlu’ çizgi filmi Fransa ANNECY Festivalde özel ödülünü kazandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489