30 Temmuz 2019 - 12:20
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İranlı biskletçi Asya 23 Yaş Altı Downhil Bisiklet Şampiyonasında İran’ın ilk madalyasını kazandı

İranlı biskletçi Asya 23 Yaş Altı Downhil Bisiklet Şampiyonasında İran’ın ilk madalyasını kazandı

Kazvin, İRNA- Lübnan’da düzenlenen Asya 23 Yaş Altı Downhil Bisiklet Şampiyonası'nda İranlı bisikletçi Zencaniyan, gümüş madalya kazanarak, İran'ın bu kategoride tarihte ilk madalyasını kazandı.

Asya 23 Yaş Altı Bisiklet Şampiyonası farklı dallarda Lübnan’da düzenlendi.

Zencaniyan, Taylandlı rakibinden sonra bitiş çizgisini geçerek, ikinci sırada yer aldı.

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