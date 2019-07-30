İran gemisi yakıt ikmalinden sonra Brezilya'dan ayrıldı

50 günden fazla bir süreydi Brezilya'da bekleyen Bavend isimli İran gemisi, dün Paranagua limanından ayrıldı.

Terme isimli diğer İran gemisi de dün İmbiruba limanına giderek, mısır yükü yüklemesi ve oradan İran'a doğru hareket etmesi bekleniyor.

Brezilya'da geçtiğimiz günlerde bir mahkeme, Brezilya'nın kamu petrol şirketi Petrobras'ın bu ülkenin Paranagua limanında 2 aya yakın süredir yakıt alamadığı için bekleyen iki İran gemisine yakıt ikmali yapması yönünde karar vermiş ve ardından Brezilya Dışişleri Bakanı da tüm tarafların bu karara uyması gerektiğini dile getirmişti.

Sırasıyla 66 ve 50 bin ton yük taşıyan Terme ve Bavend isimli İran tankerleri, Brezilya'da 2 aydan sonra yaklıt ikmali yaptı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, İrna'ya yaptığı açıklamada, 'ABD'nin yaptırımları nedeniyle Brezilya'nın kamu şirketi Petrobras'ın yakıt ikmali yapmaktan kaçındığı bu iki gemi, 2 ay önce Brezilya'nın Paranagua limanında demirlemişti. Peyam-i Derya Sefiran Gemicilik Şirketi'nin teknik ve hukuki takipleri sonucu bu iki gemi, yakıt ikmali yapabildi.' dedi.

Peyam-i Derya Sefiran Gemicilik Şirketi'ne ait Terme ve Bavend isimli İran gemisi, iki aydan beri İran'dan Brezilya'ya yüklerini boşalttıktan sonra yakıt ikmali yapamadıkları nedeniyle Paranagua limanında kalmıştı.

Gemiler yakıt aldıktan sonra limanı terkedip İran'a dönecek.

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