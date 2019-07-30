Yemen'e saldıranlar, yenilgilerini kadın ve çocukları öldürerek telafi ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, koalisyon güçlerinin bu vahşi saldırısını kınayarak, başta hayatını kaybedenlerin aileleri olmak üzere Yemen halkına başsağlığı diledi.

Musevi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Yemen'e saldıran güçler, yıkıcı savaşın başladığından 4 yıl geçmesine rağmen, Yemen'i yakıp yıkmaktan başka elde edememiş ve siyasi ve askeri yenilgilerini çoluk çocuk ve kadın demeden sivilleri öldürerek telafi etmeye çalışmaktadırlar.

ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, bu saldırganlara silah satarak onların suç ortağı olmuş ve yaptıklarının hesabını vermeliler.'

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin dün Yemen'in Sada ilinde bir pazar yerine saldırması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'de 5'inci yılına giren ve henüz sona erme yolunda somut işaretler vermeyen iç savaşın siviller üzerindeki yıkıcı etkisi devam ediyor.

BM verilerine göre süregelen durum nedeniyle Yemenliler dünyadaki en ağır insani krizle karşı karşıya kaldı. Bağımsız kaynaklarca hazırlanan raporlar, savaşın başından bu yana 60 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Öte yandan BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) açıklamalarına göre, Yemen'de önlenebilir hastalıklardan dolayı "her 10 dakikada 1 çocuk" hayatını kaybediyor. Çocuklar arasında yetersiz beslenme hızla yayılıyor.

Savaş nedeniyle sağlık sektörü çökerken, kolera, difteri ve benzeri hastalıklara müdahale de zorlaştı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü ve bazı sağlık örgütleri, 2017 başından bu yana 1,1 milyon kolera vakasının tespit edildiğini ve bunların en az 2 bin 300'ünün ölümle sonuçlandığını bildirdi.

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