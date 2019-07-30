İngiltere ile alıkonulan gemilerin karşılıklı bırakılmasını kabul etmiyoruz

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İran'ın Londra Büyükelçisi Baidinejad, 'İngiltere illegal bir şekilde İran petrolünü taşıyan tankerine el koydu. Oysa İran, Hürmüz Boğazı'nda bazı güvenlik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz gemiyi alıkoydu' ifadesini paylaştı.

Dün İngiliz medyasında İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi'nin alıkonulan gemilerin karşılıklı serbest bırakılabileceği sözlerinin yankı bulmasının ardından İngiltere hükümeti, bu değişimi kabul etmediğini açıklamıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab bu konuda yaptığı açıklamada, 'Karşılıklı eylem söz konusu değil' demişti.

İngiltere hükümetinin Cebelitarık Boğazı'nda uluslararası yasa ve kuralları ihlal ettiğinden hiç söz etmeyen Raab, sadece İran tarafından alıkonulan İngiliz gemiden bahsederek, 'Bu mesele sadece karşılıklı değişim değildir, aksine herkes tarafından desteklenen uluslararası yasal mekanizma olarak üzerinde ısrarcı olacağız' dedi.

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, İran ve İngiltere'nin alıkoydukları petrol gemileri ile ilgili yaptığı açıklamada, 'İngilizlerin İran petrol gemisini serbest bırakmalarını ve İran'da yasal sürecin bitmesinin ardından İngiliz petrol tankerinin serbest bırakılmasını umuyoruz' demişti.

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