İran-BAE 6. Sahil Güvenlik Ortak Toplantısı düzenlenecek

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, varılan anlaşmalar uyarınca BAE Sahil Güvenliği üst düzey yetkililerinden oluştuğu 7 kişilik bir heyet, İran-BAE 6. Sahil Güvenlik Ortak Toplantısı için bu sabah saatlerinde Tahran'a geldi.

Toplantıda sınır iş birliği, yolcu giriş çıkışı, yasa dışı veya haber vermeden yapılan geçişler ve iki ülke arasında daha hızlı bilgi paylaşımı gibi konular masaya yatırılacak.

İran-BAE 5. Sahil Güvenlik Ortak Toplantısı ise 22 Ekim 2013 tarihinde Tahran'da düzenlenmişti.

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