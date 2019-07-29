Gholami: İran’da 50 bin yabancı üniversite öğrencisi okumaktadır

Gholami, Tebriz’de yaptığı açıklamada, bu öğrencilerin çoğunun burslu olarak tahsil gördüğünü belirterek, bir bölüm öğrencilerin de kendi mali imkanları ile okuduklarını söyledi.

Burslu öğrencilerin genelde bilgisayar, hukuk bölümlerinde okuduklarını ve bir bölümünün de sosyal bilimler, dini ilimler ve Farsça edebiyat bölümlerinde okuduklarını ifade eden Gholami, kendi imkanları ile okuyan öğrencilerin büyük bölümünün Farsça ve felsefe bölümlerinde okuduklarını söyledi.

Gholami, Temel Bilimler, Mühendislik, Tıp alanında tahsil gören yabancı öğrenci sayısının artmakta olduğunu belirtti.

Gholami, kendi imkanları ile tahsil gören öğrencilerin genelde Çin, Irak ve Orta Asya ülkelerinden ve burslu öğrencilerin de genelde komşu ülkeler ve direniş cephesi ülkelerinden olduklarını söyledi.

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2012