Çin: Amerika’nın İran aleyhindeki baskılara karşı gelmek, gerginliklerin azaltılmasının en iyi yoludur

İng Pekin’de düzenlediği basın toplantısında IRNA muhabirinin sorusuna karşın, Amerika’nın İran aleyhine artan baskılarının Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) hassas dönemde yer almasını sağladığını söyledi.

İngi, Amerika’nın artan baskılarının sadece engeller yarattığını ve bölgeyi gerginleştirdiğini belirterek, ülkesinin bu baskılara karşı olduğunu ve bu konuyu da defalarca ilan ettiğini söyledi.

Viyana’da düzenlenen KOEP Ortak Komisyon Toplantısına değinen İng, KOEP üyesi ülkelerinin Amerikan baskılarının yarattığı sorunların farkında olduklarını ve bundan dolayı ambargoların azaltılması için gerekenleri yapacaklarını ilan ettiklarrınnı söyledi.

İnng bu toplantıda KOEP üyelerinin Amerika’dan baskılarına son vererek, KOEP’inn uygulanması önünde yeni engeller çıkarmamasını istediklerini söyledi.

İng, Pekin’in Amerika’nın KOEP’ten çekilmesi ve İran aleyhine ambargo uygulamasına karşı olduğunu belirterek, Viyana toplantısında tüm tarafların KOEP’e destek verdiklerini ve ona bağlı oldukları güçlü bir şekilde ilan ettiklerini söyledi.

İng, Erak nükleer reaktörünün yeniden yapımı ile ilgili, bu projenin planlandığı şekliyle ilerlediğini belirterek, ‘’Biz bu yöndeki taahhütlerimize bağlıyız ve Amerika’dan KOEP ve bu projenin uygulanması yönünde engel yaratmamasını istiyoruz. ‘’ dedi.

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2012