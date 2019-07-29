İran ve Rusya yakında Fars Körfezinde ortak tatbikat düzenleyecek

Rusya’da temaslarda bulunan Hanzadi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, iki ülkenin Hint Okyanusu bölgesinde ortak tatbikat yapılması hususunda anlaşmaya vardıklarını ve bunun yılsonuna kadar olmasını umduklarını söyledi.

Yakın zamanda tatbikatın koordinasyon ve planlama toplantılarının düzenleneceğini ifade eden Hanzadi, tatbikatın yılsonuna kadar yapılacağını belirtti.

Hanzadi, Rusya ziyaretinde iki ülke genelkurmay başkanlıkları arasında bir anlaşma imzalandığını ifade ederek, bu anlaşmanın hedefin iki ülke arasındaki askeri işbirliğini arttırmak olduğunu ve büyük bölümünü iki ülke deniz kuvvetlerini kapsadığını söyledi.

İki ülkenin Hazar Denizi bölgesinde de askeri işbirliğine işaret eden Hanzadi, bu hususta daha önce bir anlaşma imzalandığını ve bunun tamamlanacağını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012