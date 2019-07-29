29 Temmuz 2019 - 19:40
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News Code 83416815
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İran ve Rusya yakında Fars Körfezinde ortak tatbikat düzenleyecek

İran ve Rusya yakında Fars Körfezinde ortak tatbikat düzenleyecek

Moskova, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı General Hüseyin Hanzadi, İran ve Rusya’nın yakın gelecekte Hint Okyanusu bölgesinde (Mekran Denizi, Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezinde) ortak tatbikat düzenleyeceklerini söyledi.

Rusya’da temaslarda bulunan Hanzadi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, iki ülkenin Hint Okyanusu bölgesinde ortak tatbikat yapılması hususunda anlaşmaya vardıklarını ve bunun yılsonuna kadar olmasını umduklarını söyledi.

Yakın zamanda tatbikatın koordinasyon ve planlama toplantılarının düzenleneceğini ifade eden Hanzadi, tatbikatın yılsonuna kadar yapılacağını belirtti.

Hanzadi, Rusya ziyaretinde iki ülke genelkurmay başkanlıkları arasında bir anlaşma imzalandığını ifade ederek, bu anlaşmanın hedefin iki ülke arasındaki askeri işbirliğini arttırmak olduğunu ve büyük bölümünü iki ülke deniz kuvvetlerini kapsadığını söyledi.

İki ülkenin Hazar Denizi bölgesinde de askeri işbirliğine işaret eden Hanzadi, bu hususta daha önce bir anlaşma imzalandığını ve bunun tamamlanacağını söyledi.

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2012

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