29 Temmuz 2019 - 15:24
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İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı:

İran'ın nükleer taahhütlerini azaltması, bu anlaşmanın korunması yönünde bir adımdır

İran'ın nükleer taahhütlerini azaltması, bu anlaşmanın korunması yönünde bir adımdır

Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahütlerini azaltmasının bu anlaşmanın korunması yönünde bir adım olarak gördüklerini belirterek, 'İran nükleer anlaşma çerçevesinde taahhütlerini yerine getirdiği gibi, diğer taraflar da verdiği taahhütleri uygulamalı ve bunu yaptıkları an, İran da taahhütleri azaltmadan önceki aşamaya geri dönecektir' dedi.

Çin Komünist Partisi Uluslararası İşler Bakanı Song Tau ile Tahran'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Birinci Yardınmcısı Cihangiri, 'İran ve Çin, Asya'nın iki eski uygarlığı olarak, dünya uygarlığının oluşmasında önemli ölçüde etki bırakmışlar' diye konuştu.

Çin'in İran'ın Erak Rektörü'nün yeniden tasarlanması ile ilgili çalışmalarına işaret eden Cihangiri, 'Yeniden tasarlama süreci yavaşlamıştı, ancak şimdi iyi hız kazanmış ve Çin'e bu çabası dolayısıyla teşekkür ediyoruz' diye belirtti.

İran'ın Ortadoğu'da terör örgütleri ile mücadelesinin önemine dikkati çeken Cihangiri, 'Irak ve Suriye'nin imarı ve terörle mücadele alanlarında Çin'le iş birliğine hazırız. ABD IŞİD terör örgütünü Suriye'den Afganistan'a yönlendirmek istiyor. Bu çok tehlikeli bir durumdur ve buna karşı gelmeliyiz' değerlendirmesinde bulundu.

Çin Komünist Partisi Uluslararası İşler Bakanı Song Tau da bu görüşmede yaptığı açıklamada İran ve Çin'in eski ve köklü ülkeler olarak derin uygarlığa sahip olduklarınbı belirterek, İran'la ilişkilerin gelişmesine önem verdiklerini dile getirdi.

Çin'in İran'la ilişkilere stratejik ve uzun vadeli olarak baktığının altını çizen Çinli yetkili, 'Tahran ve Pekin, sorunların çözümü ve ortak çıkarlarını elde etmek için koordineli biçimnde hareket etmelidir' diye vurguladı.

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